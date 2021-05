Supergirl 6, Kara torna a National City nel nuovo trailer dell'episodio "Fear Knot"

Temporaneamente in pausa per lasciar spazio al cugino Superman di Superman & Lois, Supergirl tonderà in onda su The CW nella sua consueta programmazione a partire dal 24 agosto prossimo e oggi possiamo già vedere il nuovo promo dell'ottavo episodio di quella che è la sesta e ultima stagione dello show con Melissa Benoist protagonista.

Dopo essere riuscita a fuggire dalla Zona Fantasma, vediamo Kara far ritorno a National City per quelli che saranno gli ultimi episodi non solo della stagione ma anche della serie che terminerà infatti con questa sesta stagione. Kara viene salvata dalla Zona Fantasma insieme al padre Zor-El ma i fan dovranno attendere ancora qualche mese per scoprire cosa le accadrà una volta tornata nella sua città, ma a giudicare dal promo sembra che avrà il suo bel daffare.

Intanto continua a tenere banco la voce circa un potenziale spin-off di Supergirl: "Siamo molto legati alle ragazze di Midvale, agli episodi di flashback [con] la giovane Kara e il giovane Alex e il giovane Cat Grant", ha detto la co-showrunner della serie Jessica Queller. "Penso che sarebbe un grande spin-off".

"Ci sono così tante cose speciali nella stagione", ha detto Queller a ComicBook.com. "Potrei dedicare altri 10 minuti a parlarne, ci piace sempre raccontare storie che riflettono ciò che sta accadendo nella vita reale. Abbiamo un sacco di episodi incentrati sulla giustizia socialeispirati al movimento Black Lives Matter e dagli eventi della scorsa estate. Significano così tanto per noi". In precedenza si era parlato anche del destino di Lena Luthor nel corso dello show, mentre Jason Behr ha parlato del midseason finale e del suo ritorno nei panni di Zor-El nello show The CW.