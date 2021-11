Supergirl 6, Katie McGrath parla dell'emozionante finale dell'ultima stagione

Questa sera negli Stati Uniti andranno in onda le ultime due puntate di Supergirl 6, con le quali si concluderà la serie TV su Kara Zor-El, interpretata da Melissa Benoist. Un finale che si prevede denso di emozioni, stando a quanto rivelato dall'attrice irlandese Katie McGrath, che nello show è Lena Luthor.

Di recente abbiamo visto il promo del finale di Supergirl 6, che ha anticipato qualche dettaglio di ciò che vedremo negli episodi finali dello show, intitolati "The Final Gauntlet" e "Kara".

Katie McGrath ha raccontato quanto è stato emozionante girare le sue ultime scene di Supergirl, con riferimento soprattutto a un dialogo con Kara: "Cerchi di dare il meglio per non sbagliare e non hai molto tempo a disposizione. E mentre provi a fare tutto nel modo giusto, nella tua mente pensi 'Oddio, sono stati 5 anni della mia vita e questo è un addio'".

L'attrice irlandese ha ammesso che si è trattato di momenti molto emotivi, nei quali il cast era impegnato a lavorare al meglio per i propri fan, ma allo stesso tempo realizzava che stava dicendo addio non solo ai personaggi, ma a tutti quei colleghi che ormai erano diventati una nuova famiglia.

"In quell'ultimo episodio non c'è solo Lena, c'è anche Katie" ha aggiunto McGrath. "In quel momento non ho detto addio allo show solo in quanto Lena, ma anche in quanto Katie, quindi c'è una sorta di peso emotivo ulteriore. L'ultima settimana di riprese è stata impegnativa".

I fan della serie possono stare tranquilli: nelle ultime due ore dello show ci sarà ancora molta azione, oltre ai momenti emotivi. Le foto del finale di Supergirl 6 ci mostrano il ritorno di una serie di volti familiari, oltre a un attesissimo matrimonio.