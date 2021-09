Supergirl 6, Kelly diventa la guardiana nell'anteprima dell'episodio 12

The CW ha pubblicato un'anteprima di Blind Spots, il dodicesimo episodio della stagione 6 di Supergirl, in onda negli USA il prossimo 21 settembre. L'episodio si concentrerà in particolare sul personaggio di Kelly Olsen, interpretato da Azie Tesfai, che si occupata anche della sua co-scrittura insieme all'autore J. Holtham.

L'episodio è diretto dall'ex star di Arrow David Ramsey, che appare anche nell'episodio in questione. Il fulcro narrativo dell'episodio è proprio il personaggio di Tesfai, Guardian. Introdotta inizialmente come sorella di James Olsen, Kelly si è appropriata in seguito del costume e dello scudo.

Settimana scorsa vi avevamo anticipato che Guardian ha bisogno di aiuto in questo nuovo episodio.



Azie Tesfai ha dichiarato:"Penso che Kelly stia finalmente arrivando al suo scopo e ciò che realizza è il suo destino, in modi così diversi. Personalmente mi sento autorizzata ad avere una tale influenza nell'arco della storia, e nell'episodio che abbiamo avuto modo di scrivere insieme, con il mio personaggio che ottiene il suo potere come donna, come lesbica, come donna nera, e non è andato perso. Penso che noi, Kelly e io, stavamo trovando il nostro punto d'appoggio e la nostra voce e usandola allo stesso tempo. Il che è stato emozionante e potente e mi ha cambiato per sempre, vedo chi sono. E penso che i fan quando vedono questo non vedono solo Kelly avere il potere ma guardano me, Azie, come persona, avere il potere come donna nera. E significa molto per me".



Ci stiamo avvicinando alla fase finale della sesta stagione di Supergirl; ad agosto Melissa Benoist aveva anticipato gli episodi finali, dichiarando come Kara 'non sia mai stata peggio'. In Italia la sesta stagione è agli inizi, in onda su Infinity+ e Sky On Demand.