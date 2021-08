Supergirl 6, Melissa Benoist anticipa gli episodi finali: 'Kara non è mai stata peggio'

Mentre sia è da poco conclusa la prima stagione di Superman & Lois, l'Arrowverse prosegue con l'arrivo della seconda parte del sesto e ultimo arco narrativo di Supergirl, e la star Melissa Benoist ne ha svelato qualche anticipazione durante un'intervista con TV Line.

"Ogni giorno è una montagna russa" ha ammesso l'attrice. "È buono, cattivo, dolce, amaro e tutto quanto insieme. È anche passata un'eternità da quando abbiamo visto la nostra ragazza!"

La serie si è dovuta fermare lo scorso maggio per delle problematiche legate al Covid proprio mentre la protagonista Kara Danver veniva liberata dopo mesi di prigionia nella Zona Fantasma. "Questo trauma richiederà un po' di tempo per guarire. Quello che è passato è stato piuttosto folle, quindi sì, penso che sia il punto più basso di Kara che i fan abbiano mai visto" ha aggiunto la Benoist.

Per quanto riguarda la trama del nuovo arco narrativo, l'attrice ha poi anticipato che "c'è un'enorme minaccia all'orizzonte che è collegata alla Zona Fantasma. Non scarterei la possibilità del ritorno di Lex Luthor... occhiolino, occhiolino."

La programmazione di Supergirl 6 è partita su The CW il 24 agosto con l'episodio 6x08, 'Welcome Back, Kara', mentre vi ricordiamo che la stagione debutterà in Italia il 2 settembre 2021 su Infinity.