Supergirl 6, Melissa Benoist sul finale: 'Sono entusiasta, sarà una grande conclusione'

Lo scorso settembre veniva annunciato che la sesta stagione di Supergirl sarebbe stata l'ultima, portandoci così a dire addio a un'altra delle serie dell'Arrowverse. Melissa Benoist, però, ci rassicura: lo show avrà un degno finale.

Come per Oliver Queen lo scorso anno, anche per Kara Danvers è arrivata l'ora di salutare i suoi compagni supereroi.

Supergirl terminerà dunque con la sesta e attuale stagione, una decisione che è stata bene accolta da tutto il cast e la produzione della serie, nonostante l'ovvia tristezza che porta con sé la fine del viaggio.

"Si, penso che fossimo giunti tutti a questa conclusione" racconta l'interprete di Kara/Supergirl ai microfoni di EW! "Siamo orgogliosi di tutto ciò che abbiamo ottenuto negli ultimi cinque anni/quasi sei. È stato un viaggio incredibile: cambi di network, cambi di città in cui abbiamo girato, cambi di slot per la messa in onda. Abbiamo affrontato così tante cose insieme in questo show, e credo che sul piano creativo siamo stati in grado di fare un passo indietro e dire di essere davvero orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato, e che era arrivato il momento giusto [per concludere la serie]".

Ma cosa possiamo aspettarci dal finale, e cosa ne pensa Melissa della conclusione che avrà la storia di Kara Danvers?

"Hanno chiesto la mia opinione prima di approvarlo perché volevano sapere dove avrei voluto vedere Kara alla fine della serie. Ho avuto un'unica richiesta, e non era qualcosa che avevano pensato di fare. Mi hanno mostrato il pitch del finale ed è davvero bello. È una conclusione grandiosa, ne sono davvero entusiasta".

Ma per scoprire se sarà di fatto un degno finale, a noi non resta che attendere la messa in onda dell'ultimo episodio di Supergirl.