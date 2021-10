Supergirl 6, Melissa Benoist sulla fine della serie: 'Un addio agrodolce'

Nei giorni scorsi è stata svelata la trama del finale di Supergirl, che dopo 6 stagioni si appresta a chiudere i battenti. La fine di un percorso rappresenta sempre un'emozione speciale per un attore, e Melissa Benoist non fa eccezione. La trentatreenne attrice ha raccontato quello che ha provato, senza escludere un suo ritorno nel ruolo.

L'ultima settimana di Melissa Benoist sul set di Supergirl è stata "intensa ed emozionante", ha spiegato l'attrice, che non riesce ancora a credere che l'esperienza sia terminata. "Ho sicuramente avvertito un senso di chiusura quando abbiamo terminato le riprese, molto agrodolce. Ho provato tutte le emozioni che si possono provare nelle ultime due settimane di produzione dello show. Ma penso che una volta che l'episodio finale andrà in onda, sapendo che non c'è bisogno di tornare a Vancouver per girare, sarà allora che probabilmente realizzerò del tutto."

Rivedremo Melissa Benoist nei panni di Kara Zor-El? L'attrice è sembrata possibilista. "Non sono contraria a indossare di nuovo quella tuta e so che probabilmente ci saranno altre opportunità per farlo" ha aggiunto. "Dovrebbe sembrare una cosa giusta per il personaggio, e so che probabilmente gli renderebbero giustizia. Adoro recitare con Grant Gustin. Adoro Tyler Hoechlin e Bitsie Tulloch in Superman & Lois. Quindi no, non sono contraria."