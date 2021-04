Supergirl 6, Nicole Maines rivela: 'Dopo WandaVision cerco di non copiare Scarlet Witch'

Si avvicina sempre di più il finale di Supergirl, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista a Nicole Maines, attrice che interpreta Dreamer e che ha ammesso di essere molto attenta nel cercare di non copiare accidentalmente Wanda Maximoff.

L'attrice ha discusso del successo ottenuto da WandaVision con i giornalisti di Buzzfeed, notando le somiglianze tra il famoso personaggio dei fumetti Marvel e Dreamer: entrambe infatti usano le mani per canalizzare il loro potere. Ecco quindi quali sono state le parole di Nicole Maines a riguardo: "Ultimamente, dopo il grande successo di WandaVision, cerco di non sembrare come se stessi rubando le mosse a Scarlet Witch con le mie mani. Non sono mai stata così attenta al modo in cui muovo le mie dita, in particolare l'anulare. Adesso mi dico, allarga le mani altrimenti la gente penserà che copi Wanda! Lei è fantastica e sono sempre lì che penso, scusami ragazza, non voglio copiarti. Faccio molta più attenzione".

Continua poi: "Abbiamo appena girato una scena e hanno filmato da vicino le mie mani e per tutto il tempo ho pensato, estendi le dita, non piegarne uno solo. Non sembrare Elizabeth Olsen". Se cercate altre indiscrezioni sulla serie di The CW, ecco un'intervista agli showrunner di Supergirl.