Supergirl 6, nuove foto ufficiali dell'episodio 'A Few Good Women'

CW ha pubblicato online le prime immagini ufficiali di "A Few Good Women", secondo episodio della sesta e ultima stagione di Supergirl, show targato CW e appartenente all'Arrowverse che andrà in onda in America a partire dal prossimo 6 aprile 2021, per un ciclo di episodi finali per chiudere le avventure televisiva dell'eroina titolare.

Ecco la trama della premiere dell'ultima stagione di Supergirl, intitolata "Rebirth":



"Mentre Brainiac è in fin di vita dopo aver cercato di fermare Lex, Supergirl e i suoi alleati cercano di salvarlo, ingaggiando una battaglia furiosa con Gamenmae. Dopo aver sconfitto Leviathan, Supergirl si prepara ad affrontare Lex, che ha usato l'Ossidiana per fare il lavaggio del cervello al mondo e farsi adorare dai suoi seguaci, incuranti delle cose orribili di cui è stato il responsabile. Sapendo quanto può essere pericoloso il fratello, Lena chiede l'aiuto a tutta la squadra, Alex, J'onn, Dreamer, Kelly e Brainiac, ma Supergirl capisce che l'unico modo per sconfiggere Lex è sacrificare se stessa".

La sceneggiatura è stata scritta da Robert Rovner e Jessica Queller, mentre la regia è opera di Jesse Warn.



Potete vedere le immagini del secondo episodio di Supergirl 6 in calce alla notizia. Ovviamente fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.