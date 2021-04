Supergirl 6, parla lo showrunner: 'Vedremo il lato più vulnerabile di Lex Luthor'

Avviandosi verso la conclusione, l'ultima stagione di Supergirl dovrà concludere l'arco narrativo dei vari personaggi, e il pubblico si chiede ad esempio quale sarà il finale per Lena Luthor. Tra i personaggi più determinanti, fin dall'inizio, del nuovo ciclo di episodi c'è poi Lex Luthor, e il co-showrunner Robert Rovner ha parlato del suo futuro.

All'inizio della stagione 6 di Supergirl, Lex Luthor (Jon Cryer) ha creato molti problemi a Kara Danvers / Supergirl (Melissa Benoist), spedendola nella Zona Fantasma. Robert Rovner ha però anticipato che, dopo i prossimi due episodi, intitolati Prom Night e Prom Again!, il villain sparirà dalla circolazione per un po', ma tornerà dopo l'estate, per la seconda parte della stagione.

"Lex sta per abbandonare i nostri radar, dopo aver lasciato una pesante minaccia" ha detto lo showrunner in una recente intervista a TV Insider. Al suo ritorno, in ogni caso, "vedremo il suo lato più vulnerabile" ha continuato.

Nei giorni scorsi anche l'attrice Katie McGrath aveva parlato del rapporto tra Lex e Lena in Supergirl. "Il più grande peso nella vita di Lena è suo fratello. Lui è ciò che lei teme di diventare, e chi pensava di essere. C'è ancora molto che deve accadere tra questi due."

Nei mesi scorsi, invece, l'altra showrunner di Supergirl, Jessica Queller, aveva definito Jon Cryer "un grande attore" e "un incredibile tesoro nazionale".