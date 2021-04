Supergirl 6: Peta Sergeant sarà Nyxly negli episodi dello show di The CW

Nelle puntate conclusive della serie con protagonista Melissa Benoist ritroveremo alcuni attori già visti nelle puntate di Supergirl, oltre a delle new entry come Peta Sergeant, che interpreterà il personaggio Nyxly.

A condividere per prima la notizia è stata la testata online di Deadline, scopriamo quindi che Nyxly sarà presente in una delle puntate della serie di The CW, e sarà interpretata dall'attrice Peta Sergeant, già vista in "Once Upon a Time in Wonderland" e "The Originals". Ecco la descrizione del suo personaggio in Supergirl: "Nyxly è un folletto della quinta dimensione gentile e particolare, ingiustamente imprigionata nella Phantom Zone e motivata da una storia tragica". Inoltre Nyxly aiuterà Kara Zor-El in un momento molto particolare per la protagonista, anche se per ora non abbiamo altri dettagli a riguardo. Per vedere il suo debutto nello show, dovremo aspettare il prossimo 20 aprile, quando andrà in onda il quarto episodio intitolato "Lost Souls".

Per ora non sappiamo invece quando saranno disponibili le puntate finali della serie di The CW in Italia, nei giorni scorsi invece abbiamo scoperto la sinossi ufficiale di una puntata di Supergirl 6, mentre ecco un'intervista agli showrunner in cui discutono del forte impatto che ha avuto il Covid-19 sui lavori della sesta stagione di Supergirl.