Supergirl 6: le prime foto dell'episodio Prom Night mostrano una Cat Grant adolescente

Forse non rivedremo Calista Flockhart nei panni di Cat Grant in Supergirl, ma nel quinto episodio e nel sesto episodio della sesta stagione avremo modo di vedere un'altra versione del personaggio, che ci anticipano anche le prime foto ufficiali diffuse quest'oggi da The CW.

"Vedremo sicuramente il ritorno di alcuni personaggi preferiti dal pubblico per il gran finale, e ci stiamo lavorando su, quindi sicuramente ci saranno delle belle sorprese. Ma purtroppo, a causa del COVID e delle restrizioni, e di conflitti di calendario, non sembra che Calista potrà essere dei nostri" ha spiegato la showrunner di Supergirl Jessica Queller al momento dell'annuncio dell'introduzione di una giovane Cat Grant "Ma siamo così elettrizzati per l'attrice che interpreterà Cat da teenager, riesce a richiamare Calista con una tale abilità nel suo modo di fare, che vi sembrerà davvero di aver visto proprio Cat Grant in quei due episodi".

Secondo quanto riportato nella sinossi dei due episodi, 6x05 Prom Night e 6x06 Prom Again!, infatti: "Nia (Nicole Maines) e Brainy (Jesse Rath) tentano di salvare Supergirl (Mellisa Benoist) dalla Zona Fantasma tornando indietro nel tempo fino a dove abitava Kara nel 2009. Determinato a trovare il necessario per aiutare Supergirl, Brainy si preoccupa di mantenere un profilo basso per non alterare la linea temporale e il futuro. Tuttavia, quando la loro nave si precipita durante l'atteraggio, una giovane Kara Danvers (Izabela Vidovic) è la prima ad accorrere sulla scena. Nel frattempo, una giovane giornalista di nome Cat Grant (Eliza Helm) punta gli occhi su Midvale, poiché sospetta che ci sia una grande storia nella piccola città."

Con la seconda parte che segue: "La giovane Kara sperimenta per la prima volta la kryptonite. Nia e Brainy vengono catturati da degli invasori alieni e la giovane Cat Grant potrebbe essere la ragione per cui Supergirl si ritrova intrappolata nella Zona Fantasma."

La sesta e ultima stagione di Supergirl va in onda ogni martedì su The CW.