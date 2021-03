Supergirl 6: Prime immagini e poster sulla stagione conclusiva della serie The CW

Dopo la trama della stagione finale di Supergirl vi segnaliamo le nuove foto dedicate alla parte conclusiva delle avventure del personaggio interpretato da Melissa Benoist, insieme ad un poster inedito condiviso da The CW.

Trovate il poster e la galleria in calce alla notizia, le immagini sono state scattate sul set della premiere di Supergirl, intitolata "Rebirth" e che andrà in onda in America il prossimo 30 marzo. Nonostante la conclusione anticipata della quinta stagione dello show prodotto da The CW e incentrato sulla supereroina dei fumetti DC, causata dalla pandemia di Coronavirus, gli appassionati sono ansiosi di scoprire come Kara Zor-Er riuscirà a sconfiggere il suo rivale, Lex Luthor. Come sapete infatti il villain con il volto di Jon Cryer ha aumentato a dismisura i suoi poteri, rendendo la situazione ancora più complicata per la protagonista e i suoi alleati.

Per ora non conosciamo ancora la data di uscita in Italia di Supergirl, mentre sappiamo che la stagione conclusiva sarà composta da 20 episodi, che ci mostreranno come finiranno le vicende ambientate a National City. Se cercate altre indiscrezioni sullo show presente nel catalogo di Premium Action, vi segnaliamo questa notizia incentrata sul cast di Supergirl, a cui si è aggiunta l'attrice Sasha Calle.