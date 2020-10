Supergirl 6, riprese iniziate! Lo svela una star del cast

La sesta stagione di Supergirl sarà anche l'ultima ma, i fan dello show saranno ben lieti di sapere che nonostante il momento particolarmente difficile, le sue riprese sono già iniziate. Sembra però che la serie dedicata alla Ragazza d'Acciaio non arriverà però tanto presto.

L'attore che interpreta Martian Manhunter, David Harewood, ha recentemente annunciato su Twitter che le riprese sono appena iniziate e continueranno per altri 10 mesi. Ha poi condiviso una foto di se stesso in costume, che potete vedere qui di seguito.

Anche Supergirl potrebbe non essere stata l'eroina preferita dell'Arrowverse, nessuno può negare che la Kara Danvers di Melissa Benoist sia stata un'aggiunta veramente gradita ed appropriata al multiverso già ricchissimo di eroi sul piccolo schermo . Inoltre, lo spettacolo negli anni ha trovato una propria fan base che seppur piccola non aspetta altro che scoprire come andranno a finire le cose.

Naturalmente, non sappiamo ancora come gli scrittori vogliano concludere la storia di Kara Zor-El. In Arrow, Oliver Queen si è sacrificato per il bene comune, ma sembra impossibile che qualcosa del genere possa accadere con quest'ultima produzione. Pertanto, non saremmo sorpresi se la Ragazza d'Acciaio avesse il suo lieto fine dopo tutto quello che ha passato. Inoltre, le ultime voci sembrano suggerire che Melissa Benoist riprenderà il suo ruolo in altri spettacoli dell'Arrowverse quando Supergirl arriverà al termine, il che è un'ulteriore prova che i fan possono aspettarsi che la kryptoniana possa sopravvivere alla sua serie.