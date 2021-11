Supergirl 6 ai saluti finali: la CW rilascia le foto dell'ultimo episodio

Questa sera negli Stati Uniti andrà in onda l'episodio finale di Supergirl 6, e per l'occasione, la CW ha rilasciato un folto numero di foto che ci mostrano cosa accadrà a Kara e ai suoi amici nella puntata conclusiva della serie.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, l'episodio vedrà la resa dei conti finale tra i Super Friends e Nyxly (Pete Sergeant) e Lex Luthor (Jon Cryer), nonché il ritorno di una serie di volti familiari, tra cui Mehcad Brooks nei panni di James Olsen, Chris Wood nei panni di Mon-El, Jeremy Jordan come Winn Schott. Nell'episodio vedremo anche il tanto atteso matrimonio tra Alex (Chyler Leigh) e Kelly (Azie Tesfai), quindi tra molti momenti complessi avremo anche un bel po' di leggerezza.

La sinossi ufficiale di Kara, l'episodio finale di Supergirl 6 recita: "Nell'epico finale della serie, Supergirl (Melissa Benoist) è affiancata da volti familiari del passato per aiutarla a fermare Lex (guest star Jon Cryer) e Nyxly (Peta Sergeant ) per sempre. Nel frattempo, Alex (Chyler Leigh) e Kelly (Azie Tesfai) si preparano a camminare verso l'altare. Mehcad Brooks, Jeremy Jordan e Chris Wood tornano per il finale di serie. L'episodio è stato diretto da Jesse Warn con la storia di Robert Rovner e Jessica Queller e la sceneggiatura di Rob Wright e Derek Simon".

Tra l'altro, proprio di recente, Melissa Benoist ha detto che i crossover sono stati la cosa più bella dell'essere Supergirl, l'attrice ha ammesso di essersi divertita tanto a collaborare con tutti gli altri membri dell'Arrowerse.