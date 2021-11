Supergirl 6, anche Stephen Amell saluta lo show: 'I finali non sono mai facili'

Questa sera negli Stati Uniti andrà in onda il finale della sesta e ultima stagione di Supergirl: anche la star di Arrow, Stephen Amell, ha voluto rendere omaggio alla serie che si avvia a conclusione, con un breve videomessaggio diffuso sui suoi canali social.

Stephen Amell ha indossato i panni di Oliver Queen, meglio noto come Green Arrow, per 8 stagioni della serie Arrow, lo show che ha dato il nome all'universo narrativo che poi ne è scaturito, l'Arrowverse.

Adesso che Supergirl si avvicina alla sua conclusione (ecco il promo del finale di Supergirl), Amell ha pubblicato un bellissimo videomessaggio rivolto al cast e alla troupe che hanno lavorato per 6 stagioni allo show: "Congratulazioni! Che bel percorso! Sono molto orgoglioso di voi" ha esordito l'attore, affermando che è stato molto divertente per lui apparire in Supergirl nei vari episodi crossover realizzati negli anni.

Nel video che potete trovare a fine articolo, l'attore si è poi rivolto direttamente alla star della serie Melissa Benoist: "Mancherai molto a mia figlia. Grazie per tutto quello che hai fatto, hai ispirato tantissime persone".

Infine, ha concluso con un commento apparentemente innocuo, ma che probabilmente farà discutere buona parte dei fan dell'Arrowverse: "Volevo farvi le mie congratulazioni e dirvi di godervi il vostro finale di serie questa sera. O almeno provateci, gli episodi finali non sono sempre semplici da vedere".

Anche l'attrice irlandese Katie McGrath ha parlato del finale di Supergirl 6, rivelando quanto è stato emozionante girare le sue ultime scene dello show.