Supergirl 6, svelata la trama del finale della serie: c'è un matrimonio in vista!

Supergirl si avvia in direzione del finale di stagione e della serie, che chiuderà i battenti dopo sei lunghi anni. Ora sono stati diffusi ulteriori dettagli che riguardano la trama della conclusione, con la sinossi ufficiale dello show targato DC. Un riassunto che contiene alcune importanti indizi che vi sveliamo in questa news.

La prima ora dell'evento conclusivo di Supergirl, costituito da un doppio episodio in onda il 9 novembre è intitolato The Last Gauntlet, in cui Supergirl e i Super Friends devono intervenire drasticamente dopo che una persona cara è stata rapita da Nyxly e Lex, come riporta la sinossi ufficiale.



Quale improbabile alleato interverrà per aiutare la squadra? Nel frattempo, il 'vero' finale della serie, giustamente intitolato 'Kara' sembra promettere una conclusione degna per il personaggio; nel frattempo Melissa Benoist ha confessato cosa non le mancherà della serie, dopo tanti anni di riprese.



"Nell'epico finale della serie Supergirl è affiancata da volti familiari del passato per aiutarla a fermare Lex e Nyxly per sempre. Nel frattempo Alex e Kelly si preparano a percorrere la navata" si legge nella sinossi. Matrimonio in arrivo per la coppia!



I membri del cast originale, Mehcad Brooks e Jeremy Jordan dovrebbero tornare nei panni di James Olsen e Winn Schott, mentre Chris Wood riprenderà il ruolo di Mon-El. Chyler Leigh aveva avvisato i fan, dicendo loro di prepararsi ad un finale scoppiettante.

Lo show, facente parte dell'Arrowverse, è stato creato da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Ali Adler, in onda prima su CBS e poi su The CW, basandosi sull'omonimo personaggio DC.



Al recente DC FanDome, il cast ha reso omaggio a Supergirl con un video davvero commovente.