Supergirl 6: The CW condivide la trama della stagione finale

Abbiamo scoperto alcuni dettagli del cast di Supergirl 6, inoltre il network The CW ha voluto condividere con i numerosi fan della serie su Kara Zor-Er la sinossi ufficiale della parte conclusiva dello show.

Come sapete, la serie con Melissa Benoist si concluderà definitivamente alla fine della sesta stagione, anche se per ora gli appassionati non sanno ancora quali saranno le prossime sfide che la protagonista dovrà affrontare. Nelle scorse ore, The CW ha condiviso la sinossi ufficiale di "Rebirth", primo episodio inedito che andrà in onda il prossimo 30 marzo. Ecco la trama della puntata: "Mentre Brainiac è in fin di vita dopo aver cercato di fermare Lex, Supergirl e i suoi alleati cercano di salvarlo, ingaggiando una battaglia furiosa con Gamenmae. Dopo aver sconfitto Leviathan, Supergirl si prepara ad affrontare Lex, che ha usato l'Ossidiana per fare il lavaggio del cervello al mondo e farsi adorare dai suoi seguaci, incuranti delle cose orribili di cui è stato il responsabile. Sapendo quanto può essere pericoloso il fratello, Lena chiede l'aiuto a tutta la squadra, Alex, J'onn, Dreamer, Kelly e Brainiac, ma Supergirl capisce che l'unico modo per sconfiggere Lex è sacrificare se stessa".

La sceneggiatura è stata scritta da Robert Rovner e Jessica Queller, mentre la regia è opera di Jesse Warn. Nei giorni scorsi è stato annunciato inoltre che le riprese di Supergirl 6 sono già iniziate.