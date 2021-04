Supergirl 6, Thomas Lennon anticipa il suo ritorno nel ruolo di Mister Mxyzptlk

Lo scorso anno Thomas Lennon ha debuttato nella quinta stagione di Supergirl nel ruolo di Mister Mxyzptlk, in occasione del centesimo episodio dello show, intitolato It's a Super Life. All'epoca l'attore, star di Reno 911, aveva promesso che sarebbe tornato appena possibile, e un suo recente post indica che il momento sta per arrivare.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, nei giorni scorsi Thomas Lennon ha pubblicato su TikTok (e successivamente su Instagram) una breve clip in cui, sulle note di Montero (Call me by your name), mette in mostra un look da Mxyzptlk e, nella parte finale, quello che sembra un poster di Supergirl, con il nome del personaggio bene in evidenza.

"Sta succedendo. Non sarete pronti" ha scritto l'attore nella didascalia.

Mentre è stata da poco pubblicata la sinossi del quarto episodio della stagione 6 di Supergirl, non sappiamo ancora con precisione quando si concretizzerà il ritorno di Mister Mxyzptlk, né cosa c'è da attendersi dal personaggio.

"Penso che, più che avere un episodio in cui Mxyzptlk è il nostro avversario, volevamo che entrasse e fosse la nostra guida" aveva detto all'epoca lo showrunner Robert Rovner. "E quindi, dovevamo modulare rapidamente il personaggio. Viene da un luogo di mea culpa e sta cercando di fare meglio di prima. Ma penso anche che sia in grado di risolvere le cose con Mon-El in questo episodio e imparare da questo, che è qualcosa che volevamo fare."

