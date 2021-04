Supergirl 6, una via d'uscita per Kara Danvers nella sinossi del quarto episodio

Prosegue su The CW la sesta e ultima stagione di Supergirl, ancora inedita in Italia. Martedì 20 aprile andrà in onda il quarto episodio, intitolato Lost Souls. Il network ha pubblicato la sinossi ufficiale della puntata, scritta da Karen E. Maser e Nicki Holcomb e diretta da Alysse Leite-Rogers.

Come abbiamo visto, all'inizio della sesta stagione di Supergirl Kara Danvers (Melissa Benoist) è stata spedita da Lex Luthor nella Zona Fantasma, dove sta lottando con fantasmi devastanti e cercando una via d'uscita. I suoi amici, intanto, a National City cercano di capire come salvarla.

L'episodio 4 inizia a far capire qualcosa del futuro di Kara Danvers. La sinossi di Lost Souls recita infatti: "Supergirl trova una strada verso casa - Supergirl (Melissa Benoist) trova un'opportunità per scappare dalla Zona Fantasma, ma questo comporta alcune pericolose conseguenze. Nel frattempo, Lena (Katie McGrath) si unisce ai Super Amici in una missione, ma scopre di non essere d'accordo con il loro piano d'azione contro i Fantasmi e si chiede se sia veramente pronta a far parte del team."

Sembra quindi di capire che ci saranno dei passi avanti per Kara Danvers, e del resto Melissa Benoist è entusiasta del finale di Supergirl 6, ma la situazione appare ancora ingarbugliata. Come ha anticipato qualche tempo fa la showrunner Jessica Queller, Kara "ha davvero intenzione di mettere in gioco la sua vita e sacrificarla per i suoi amici e per l'umanità. La posta in gioco nei primi sette episodi è la vita o la morte."