Supergirl affronta Rama Khan nell'episodio che precede l'arrivo della Crisi

The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale di The Wrath of Rama Khan, il finale di midseason di Supergirl e ultimo episodio prima dell'inizio dell'evento Crisi sulle Terre Infinite. In questa occasione, il personaggio interpretato da Melissa Benoist dovrà vedersela con Rama Khan, portato in scena dalla guest star Mitch Pileggi.

Leggiamo dunque la sinossi ufficiale dell'episodio: "Lo scontro tra Supergirl e Leviathan raggiunge il punto di ebollizione quando lei si confronta con Rama Khan. Nel frattempo, mentre Lena (Katie McGrath) e Hope (Andrea Brooks) lavorano per il lancio del progetto Non Nocere, Hope si rivela una risorsa preziosissima per Lena". Il regista dell'episodio è Marcus Stokes e la scrittura è stata affidata a Lindsay Struman e Jessica Kardos.



Rama Khan è stato creato da Joe Kelly e Doug Mahnke e ha esordito nei fumetti DC nel 2002, dove si è scontrato con la Justice League in seguito al rapimento di un bambino, ritenuto il suo successore spirituale. Rama Khan, infatti, è una sorta di difensore della terra di Jarhanpur, un'antica nazione che ha avuto contatti anche con Atlantide. Il personaggio, inoltre, è in grado di controllare i quattro elementi: fuoco, acqua, terra, aria.



In attesa di scoprire cosa accadrà in Tremors, vi ricordiamo che The Wrath of Rama Khan andrà in onda il 1 dicembre. Dopo sarà il momento della Crisi, che inizierà l'8 dicembre proprio in Supergirl. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alle nostre prime impressioni sulla quinta stagione di Supergirl.