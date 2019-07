Supergirl: Andrea Brooks promossa a series regular nella quinta stagione

Eve Tessmacher tornerà nella quinta stagione di Supergirl, e non solo per qualche scena: Andrea Brooks sarà infatti un membro regolare del cast dello show in onda su The CW.

L'attrice interprete della "Crazy Lex Girlfriend" Eve Tessmacher, come l'ha definita anche Kara, è stata infatti riconfermata nel cast di Supergirl e promossa a series regular, anche se non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo negli eventi futuri dello show.

L'ultima volta che abbiamo visto il suo personaggio è stato sul finire della quinta stagione della serie, mentre questi se la stava letteralmente dando a gambe, nel tentativo di andar via da National City. Ma un avvertimento da parte di una sconosciuta vecchietta è arrivato solerte: "Non importa dove andrai, ti troveremo sempre [...] Leviathan è ovunque. Leviathan è chiunque. Leviathan sta arrivando".

Chissà quindi cosa accadrà a Eve nei nuovi episodi... Che possa venir fuori qualcosa dal panel della serie all'imminente Comic-Con di San Diego?

Intanto, sappiamo già qualcosina su quello che possiamo aspettarci dalla nuova stagione, grazie anche alla foto condivisa da Melissa su instagram, in cui si può vedere il nuovo costume della supereroina; inoltre, la stessa Benoist dirigerà un episodio della serie.

La quinta stagione di Supergirl debutterà il 6 ottobre 2019 sul canale americano The CW.