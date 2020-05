Supergirl, arriva l'attesissimo finale di stagione: viviamolo nel trailer

La CW ha pubblicato un'anteprima di "Immortal Kombat", il diciannovesimo e ultimo episodio della quinta stagione di Supergirl. Sembra proprio che dopo una stagione di contrasti, Supergirl (Melissa Benoist) e Lena Luthor (Katie McGrath), saranno di nuovo dalla stessa parte.

Per quanto si vede dalla preview, l'episodio sembrerebbe confermare ciò che McGrath aveva detto lo scorso anno su Lena e cioè che farebbe qualsiasi cosa per riavere la sua amicizia e ciò proverebbe che in fondo è una brava persona, nonostante tutto quello che è accaduto.

"Penso che ci sia sempre la possibilità che Kara e Lena si riconciliano, sai? Penso che gli sceneggiatori siano molto intelligenti, e penso che abbiano un piano molto chiaro e articolato . Sarebbe terribile pensare di non riavere Kara e Lena come prima. E penso che fondamentalmente Lena sia ancora una bravissima persona, e che le manchino solo i suoi amici. Le manca disperatamente Kara e una parte di me crede che Lena farebbe qualsiasi cosa per riaverla. Se Lena sentisse che Kara non potrebbe tradirla di nuovo, penso che farebbe qualsiasi cosa per riavere quell'amicizia. Penso che la dimostrazione di ciò sia sia tutto il dolore che ha provato, in fondo se non le importasse davvero, non lo avrebbe sentito".

Non è detto però che le cose possano volgere necessariamente a loro favore, nonostante la reunion. Risulta evidente che per via della pandemia di coronavirus che ha interrotto la produzione della serie, che anche il risultato delle azioni di Lex in questa stagione possa essere leggermente cambiato, secondo Cryer.

"La produzione di Supergirl mi ha parlato perché non potevamo girare il nostro ultimo episodio", ha spiegato Cryer in una recente intervista. "Abbiamo girato alcuni spezzoni, che useremo certamente, ma stanno scrivendo un sacco di cose nuove per Lex. Il che è molto interessante visto come era stato sconfitto. Quindi, ero tipo, 'Oh no, sono stato sconfitto? Aspetta un attimo, mi piace!'. Noi Supercattivi apprezziamo la possibilità di essere sconfitti di tanto in tanto".

Avete letto tutte le ultime novità sul finale di Supergirl 5? Quanto influirà il ritorno del doppelganger di Braniac in questo season finale di Supergirl 5?

Ecco l'attesissimo trailer di Immortal Kombat.