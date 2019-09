Supergirl, arriva il nuovo poster della quinta stagione

Dopo le prime immagini promozionali della quinta stagione, arriva anche il nuovo poster ufficiale di Supergirl, con la Ragazza d'Acciaio di Melissa Benoist in primo piano.

La quinta stagione di Supergirl debutterà a breve su The CW, e mentre noi attendiamo il suo ritorno, la rete americana stuzzica la nostra curiosità con un nuovissimo poster.

Al centro dell'immagine non possiamo che trovare Kara Danvers, a.k.a. Supergirl, con un look diverso rispetto alle precedenti stagioni, e che era già stato anticipato anche in quel del Comic-Con di San Diego.

Qui è dunque possibile vedere più nel dettaglio il nuovo costume di Kara, mentre sullo sfondo troviamo il "resto della banda": Nia, nel suo outfit da Dreamer (Nicole Maines), Jimmy Olsen (Mehcad Brooks, che dirà addio alla serie dopo la quinta stagione), l'immancabile Alex (Chyler Leigh), Brainy (Jesse Rath), Martian Manhunter (David Harewood), Lena Luthor (Katie McGrath) e Kelly Olsen (Azie Tesfai).

Da notare il fatto che il personaggio di Brooks, contrariamente a quello della Maines, non è ritratto con indosso la divisa da vigilante... Vedremo dunque meno Guardian e più Jimmy in veste CEO di CatCo?

La tagline che accompagna il poster è breve, ma concisa: United We Stand.

Ma riusciranno i nostri eroi a rimanere davvero uniti?

Lo scopriremo solo dal 6 ottobre su The CW.