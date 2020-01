Supergirl: l'attore che interpreta J'onn J'onzz sul nuovo quartier generale degli eroi

Dopo aver parlato del ruolo che avrà il suo personaggio in Supergirl David Harewood si concentra sul cambiamento della ambientazioni dopo gli eventi di Crisi Sulle Terre Infinite.

Il problema principale è che con la fine del crossover il multiverso è stato riavviato e il mondo di Supergirl è andato incontro a dei cambiamenti sostanziali. Uno di questi riguarda Lex Luthor, che ora è a capo del DEO. Gli eroi utilizzavano il centro organizzativo per riunirsi e discutere i piani d'azione ed è ovvio che non possono più farlo davanti al villain principale. In soccorso arriva J'onn J'onzz, che suggerisce un nascondiglio segreto del tutto nuovo, chiamato The Tower.

L'attore David Harewood intervistato da comicbook.com, ha commentato:

"Abbiamo un nuovo spazio per lavorare ed è molto emozionante. Il DEO non è più nostro, è di Lex. È il suo palazzo. Con Alex e Kara non possiamo comparire nel DEO ogni cinque minuti, quindi era importante per noi creare uno spazio operativo. J'onn ha costruito questa nuova torre, e la speranza è che in futuro diventi il nuovo DEO"

Harewood si è poi soffermato sulle trasformazioni dovute al crossover:

"Questo è un nuovo mondo, e quello che vedremo nei prossimi tre o quattro episodi è come il cambiamento ha avuto effetti su tutti. Ci sono davvero delle bellissime cose all'orizzonte. Il cambiamento avrà conseguenze su tutto il resto della stagione."

Possiamo avere un'idea di questi cambiamenti nel trailer del ritorno di Supergirl dopo Crisi Sulle Terre Infinite.