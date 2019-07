Supergirl, l'attore Mehcad Brooks dice addio alla serie tv

Dopo la quinta stagione di Supergirl potremmo non rivedere Jimmy Olsen nell'Arrowverse per un bel po'. L'attore interprete del personaggio, Mehcad Brooks, lascerà infatti lo show.

Eh si, anche Jimmy Olsen/The Guardian se ne andrà presto da National City, dato che Mehcad Brooks dirà addio al suo personaggio durante la quinta stagione di Supergirl.

"È molto più difficile di quel pensassi, onestamente. Queste persone [il cast] sono la mia famiglia, e gli voglio bene. Sono stati quattro anni pieni di cambiamenti, e la mia uscita di scena non vi deluderà. Abbiamo lavorato molto perchè fosse un addio dignitoso, e sono davvero soddisfatto" racconta Brooks, mentre Melissa Benoist ci tiene a puntualizzare che "Non te ne vai mica per sempre. Non lo permetterò!"

Brooks lascerà la serie per dedicarsi ad altri progetti, tra cui una nuova serie tv ed eventuali pellicole per il grande schermo.

In proposito si erano espressi anche gli showrunner Robert Rovner e Jessica Queller, che avevano precedentemente dichiarato: "Adoriamo Mehcad e siamo davvero dispiaciuti di non averlo più come series regular nello show. Ma siamo entusiasti per il futuro di Mehcad e Jimmy [Olsen]. Sarà sempre una parte della famiglia di Supergirl, e non vediamo l'ora che arrivi il giorno in cui James vorrà tornare a National City per far visita alla sorella e ai suoi superamici".

Per Brooks non si esclude quindi un possibile ritorno nello show, in futuro, magari come successo anche per Jeremy Jordan e il suo Winn Schott.

La quinta stagione di Supergirl andrà in onda dal 6 ottobre su The CW.