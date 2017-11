Supergirl: l'attrice Laurie Metcalf si unisce al cast della serie

Supergirl sta continuando la sua corsa inesorabile sul canale The CW, che attualmente sta trasmettendo la terza stagione che vede le gesta della bella kryptoniana. Giunge ora la notizia che un nuovo membro si unirà al già nutrito cast della serie.

Laurie Metcalf (Scream 2, Roseanne) si è unita al cast della serie DC Comics/The CW, Supergirl. L'attrice guest star interpreterà l'estranea madre di Winn Schott (Jeremy Jordan) nel 15° episodio della terza stagione che andrà in onda a Marzo 2018.

La Metcalf è la seconda nuova entrata che si unisce al cast della serie questa settimana, dopo che Martedì l'attore Jesse Rath ha annunciato di aver firmato per il ruolo di Brainiac 5, il bis bis nipote del supervillain Brainiac.

Supergirl vede Melissa Benoist nei panni di Kara Danvers/Supergirl, David Harewood in quelli Martian Manhunter, Mechad Brooks come Jimmy Olsen, Chyler Leigh come Alex Danvers e Jeremy Jordan nei panni di Winn Schott, con l'apparizione da parte di Calista Flockhart come Cat Grant e Tyler Hoechlin come Superman. Ecco la sinossi ufficiale della terza stagione:

"Aver liberato National City dalla Regina Rhea e dal suo esercito di Daxamiti ha rappresentato una grande vittoria per Supergirl, ma non senza un duro costo da pagare, dato che Kara ha dovuto rinunciare alla sua relazione in erba con Mon-El. Quando questo Autunno la terza stagione tornerà con nuove avventure, Kara e il suo team dovranno affrontare una nuova minaccia sotto forma di DC Worldkiller, Reign."

Supergirl va in onda il Lunedì alle 20:00 su The CW.