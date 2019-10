Supergirl: Azie Tesfai parla del rapporto tra il suo personaggio e Alex

Come abbiamo potuto vedere nel corso della terza puntata di Supergirl 5, Alex e Kelly hanno dovuto affrontare l'ira di Malefic. Ecco cosa ne pensa Azie Tesfai delle prossime sfide che la coppia dovrà superare.

"Quest'anno ci saranno degli eventi molto importanti, nel mondo in cui vivono questi personaggi la pace dura molto poco", dichiara ai microfoni di Entertainment Weekly: "Hai solo un paio di minuti di tranquillità e poi, come ogni settimana, la Terra rischia la distruzione. Quindi trovo molto interessante esplorare la loro relazione mentre sono sotto stress e devono affrontare situazioni in cui rischiano la vita".

Continua poi spiegando a quale parte del loro rapporto è più legata: "La cosa che preferisco di Kelly e Alex è che comunicano tra di loro in modo adulto e salutare. Mi piace perché generalmente, e per questo devo ringraziare i nostri sceneggiatori, nelle serie TV è difficile trovare una coppia così stabile, generalmente si preferisce far affrontare delle crisi, ma in Supergirl abbiamo voluto raccontare una storia molto affabile e realistica tra due persone che si amano". Siamo sicuri che l'intervista sarà particolarmente apprezzata da tutti i fan dei due personaggi.

Nel frattempo continuano le avventure di Kara, come potete vedere nel promo della settima puntata di Supergirl 5, che andrà in onda il prossimo 3 novembre.