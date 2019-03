Supergirl: Azie Tesfai promossa a regular per la quinta stagione

Deadline riporta che l'attrice Azie Tesfai è stata promossa a series regular per la quinta stagione di Supergirl, fortunata serie prodotta dal network statunitense The CW.

L'attrice ha debuttato nella serie nello scorso episodio, andato in onda negli Stati Uniti domenica 10 marzo: nella serie, la Tesfai interpreta Kelly, la sorella di James Olsen, che a quanto pare dalla quinta stagione diventerà una delle protagonista dello show.

Nel corso della sua carriera, la star ha interpretato il ruolo della detective della polizia Nadine Hanson nelle prime due stagioni di Jane The Virgin, altro programma targato The CW. Nel suo curriculum segnaliamo anche i ruoli da guest in NCIS: Los Angeles, The Real O'Neals, Rosewood, Superstore e Powers. Recentemente è stata vista nella serie comica di Netflix The Kominsky Method.

Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, Kelly è una donna intelligente e perspicace che ha trascorso del tempo nell'esercito per pagare la scuola di medicina. Recentemente è stata dimessa dall'esercito e attualmente sta finendo la sua formazione da psichiatra. L'episodio "O Brother, Where Art Thou!" ha introdotto anche Jon Cryer nel ruolo dell'iconico cattivo della DC Comics Lex Luthor, fratello di Lena.

Basato sui personaggi della DC Comics, Supergirl è prodotto da Greg Berlanti, Jessica Queller, Robert Rovner e Sarah Schechter.