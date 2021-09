Supergirl, Azie Tesfai su una scena dell'ultimo episodio: 'mi sono commossa'

Azie Tesfai ha recentemente parlato in un’intervista delle riprese di una scena molto toccante inclusa nel dodicesimo episodio della sesta stagione di Supergirl, intitolato Blind Spots, ammettendo di essersi commossa sul set.

L'episodio ha mostrato come il resto della squadra non abbia davvero ascoltato le preoccupazioni di Kelly.



Tra di loro c'è la sua ragazza Alex Danvers (Chyler Leigh), anche se la fine dell'episodio ha visto la coppia avere una conversazione molto importante quando Alex le ha chiesto cosa può fare per supportarla meglio, Kelly ha chiesto tempo e spazio.



Intervistata da Digital Spy, Tesfai ha parlato dell'importanza di concludere l'episodio con quella scena in particolare:



"Non sembrava che avessimo risolto tutto", ha spiegato. "Cioè...è il formato supereroistico. Hai un problema, hai la scena di combattimento e poi è risolto. Per questo, non potrebbe sembrare così, perché non è affatto realistico. Chyler Leigh è stata così brava a capirlo. Lei ed io, personalmente come amiche, abbiamo avuto così tante conversazioni durante l'estate e durante l'anno. Quindi rifletteva le nostre esperienze personali, se non ami qualcuno e vuoi prenderti cura di qualcuno così tanto, non capirai mai completamente la loro esperienza vissuta."



Tesfai ha ammesso che girare la scena è stato "emotivo", ricordando: "Abbiamo pianto molto durante le riprese di quella scena, entrambe, molto. Abbiamo fatto una ripresa magistrale ed eravamo molto emozionate. Volevo solo radicarlo nella realtà di: 'Questa è la vita reale. Sì, questo è uno spettacolo di supereroi, e tutto è intensificato, e ci sono tutte queste cose divertenti che accadono, e possiamo volare e battere il cattivo. Ma alla fine, questa è la vita reale.'"



Vi lasciamo con l'anteprima del tredicesimo episodio di Supergirl e con l'addio di Melissa Benoist a Supergirl dopo la fine delle riprese.