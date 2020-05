Supergirl, sarà Braniac contro Lex Luthor: tutte le novità

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di CBR, l'attore Jesse Rath ha avuto modo di discutere dell'imminente incontro tra il suo Brainiac 5 (Brainy per gli amici) e il perfido e manipolatorio Lex Luthor di Jon Cryer, importante evento previsto nel finale di stagione di Supergirl 5, intitolato "Immortal Kombat".

Parlando delle conseguenze di Brainiac 5 dopo Crisi sulle Terre Infinite e della riluttanza nel collaborare con Lex Luthor (ora capo del DEO) per fermare il misterioso gruppo noto come Leviathan, Rath ha rivelato sulla dinamica tra i due personaggi:



"Credo che la loro pazienza reciproca si stia velocemente esaurendo. Soprattutto Brainy non ce la fa davvero più. Questo soprattutto perché Lex è un manipolatore compulsivo e per Brainiac è qualcosa di davvero frustrante. Lui è consapevole di questo e sta lottando contro ogni suo istinto che lo metterebbe contro Lex, quindi lavorare per lui non è la cosa più facile e felice del mondo. Vedrete come evolverà il tutto in questi ultimi due episodi. Cryer ha fatto un lavoro fantastico nei panni di Luthor e vedrete bellissime cose negli episodi 18 e 19".



Supergirl 5x18, "The Missing Link", andrà in onda questa sera, 10 maggio, mentre Supergirl 5x19, "Immortal Kombat", che è anche il finale di stagione, sarà trasmesso il prossimo 17 maggio. Vi lasciamo all'analisi del mideason finale di Supergirl 5.