Supergirl: la caccia alle Worldkiller potrebbe dare dei risultati prima del previsto!

Supergirl è finalmente tornata, e assieme a lei sono tornate anche le terrificanti Worldkiller che quest’anno si aggirano per National City. A tal proposito, il nuovo trailer rilasciato durante la scorsa notte dalla rete statunitense The CW anticipa che la prossima settimana assisteremo ad un altro scontro!

Visionabile in chiosa all’articolo, il promo dell’episodio intitolato "In Search of Lost Time" rivela che l’intera puntata sarà incentrata sulla caccia alla terza Worldkiller, Pestilence. Come scoperto la notte scorsa, Pestilence è destinata a diventare Blight, ossia l’entità che mille anni nel futuro distruggerà il pianeta Winath. Di conseguenza, Blight è una minaccia che la Legione dei Super-Eroi ha già affrontato e sconfitto, e Mon-El (Chris Wood) è dunque pronto a rifarlo.



Pestilence non sarà però l’unico problema che Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist) dovrà affrontare nell’episodio. My'rnn, il padre di J'onn J'onzz interpretato da Carl Lumbly, sembra fuori di sé e durante la scorsa puntata è stato rivelato che l’alieno soffre di una grave forma di Alzheimer marziana. A giudicare dalla sinossi pubblicata nelle scorse settimane, questa sua malattia provocherà non pochi guai anche agli agenti del DEO circostanti, in quanto My'rnn provocherà involontariamente dei disturbi psichici.



L’episodio riporterà in scena anche Sam (Odette Annable) e Lena (Katie McGrath), la quale è l’unica persona, attualmente, a conoscere la vera identità di Reign. Lena cercherà di aiutare l’amica a ritrovare la ragione, ma il trailer dimostra che potrebbe essere tardi. È l’inizio di una situazione che la co-showrunner Jessica Queller ha definito una sorta di triangolo fra Kara e Lena, in cui Supergirl sarà il terzo incomodo.



“Uno dei temi che affronteremo nei prossimi episodi sarà il triangolo fra Lena, Kara e Supergirl, perché Lena ha un rapporto molto diverso con Kara Danvers, rispetto a quello che ha con Supergirl. Una delle cose che finora non abbiamo mai fatto e che siamo entusiasti di proporre nei prossimi episodi riguarda Lena e Supergirl in disaccordo su certe cose, e persino un po’ arrabbiate l’una con l’altra. Ma Lena e Kara sono migliori amiche. Lena si sente più legata a Kara che a chiunque altri al mondo, quindi Kara si trova improvvisamente in questa scomoda posizione in cui le sembra di vivere due vite separate con una delle sue migliori amiche. E sebbene Supergirl abbia sempre dovuto mantenere una doppia identità, è molto personale quando si tratta di Lena, ed è molto impegnativo per Kara. Di conseguenza, siamo molto interessati a quella dinamica.”

Supergirl torna ogni lunedì sulla rete statunitense The CW.