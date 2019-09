Supergirl cavalca un dinosauro nella foto pubblicata da Melissa Benoist

Nel corso delle prime quattro stagioni di Supergirl, la supereroina interpretata da Melissa Benoist ha vissuto numerose avventure, ma se c'era qualcosa che ancora mancava all'appello, questo qualcosa era vederla cavalcare un dinosauro.

In attesa della quinta stagione, che tra l'altro approfondirà il legame tra Kara e Lena, l'attrice ha pubblicato su Instagram alcune foto in cui compare con dei nuovi amici, direttamente dal dietro le quinte dello show. Benoist è nel suo costume a bordo di un dinosauro, mentre nella terza immagine possiamo vederla abbracciare un T-rex. "Questo è il giorno più bello della mia vita, yeehaw", ha scritto l'attrice.

Ovviamente non ci sono molte possibilità di vedere Kara combattere i suoi nemici avvalendosi dell'aiuto dei dinosauri, ma le immagini forniscono un indizio su una delle location dei prossimi episodi dello show targato The CW. Come potete vedere in calce all'articolo, le foto sono state scattate presso il National City Tar Pits and Museum.



Intanto, l'emittente ha pubblicato la sinossi della première della quinta stagione, che sarà intitolata Event Horizon. I primi episodi saranno sviluppati anche per costruire l'evento crossover Crisi delle terre infinite, dato che lo show verrà coinvolto insieme alle altre serie dell'Arrowverse.

Di recente, Supergirl ha anche ottenuto il premio come Migliore Serie TV sui Supereroi ai Saturn Awards per il secondo anno di fila, mantenendo il predominio degli show in onda su The CW, che dura ormai da cinque anni.



La quinta stagione di Supergirl andrà in onda a partire dal 6 ottobre.