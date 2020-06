Supergirl: Chyler Leigh fa coming out con un commovente messaggio

I fan hanno alte aspettative per la sesta stagione di Supergirl, in attesa di conoscere altro sulla storia del supereroe dei fumetti DC, vi segnaliamo questo emozionante post di Chyler Leigh, in cui l'attrice ha scelto di fare coming out.

L'interprete di Alex Denvers ha scritto un post intitolato "Wear Your Pride" sul portale creato da lei insieme al marito, in cui parla della grande influenza che la storia del suo personaggio ha avuto sulla sua vita: "Quando mi hanno detto che il mio personaggio avrebbe fatto coming out nella seconda stagione, mi sono venuti in mente molti pensieri diversi, perché sentivo la responsabilità di rappresentare in modo autentico il viaggio di Alex. Quello che non sapevo è che la scena in cui lei dice la verità sarebbe andata oltre le pagine della sceneggiatura e sarebbe diventata simile ad un momento della mia vita vera. Il cuore sembrava che dovessi uscirmi dal petto, ogni volta che giravamo la scena avevo l'opportunità per raccontare con onestà la mia vita. Nonostante non siano le parole esatte che avrei usato io, il sentimento dietro è lo stesso".

L'attrice continua il lungo messaggio rivelando il comportamento di suoi amici e membri della sua famiglia, che non hanno accettato il viaggio di Alex e della sua interprete. Se cercate altre notizie sul suo personaggio, vi segnaliamo questa notizia sul finale di Supergirl 5.