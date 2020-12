Supergirl: anche Chyler Leigh debutta alla regia nella sesta stagione

Supergirl si concluderà con la sesta stagione ma, sono ancora molte le sorprese in serbo per i fan della serie CW. Tra queste c'è il debutto alla regia di Chyler Leigh, l'amatissima interprete di Alex Danvers, che per la prima volta sarà dietro la macchina da presa.

L'annuncio è arrivato attraverso un post su Instagram, in cui l'attrice ha mostrato la sua sedia da regista con la seguente didascalia: "Oh sì, amici. Sta succedendo. Il mio debutto alla regia nello show che ha cambiato la mia vita in meglio".

Insomma per Chyler Leigh sembrano ormai più che lontani i tempi dei suoi trascorsi in Greys's Anatomy nel ruolo di Lexie Grey e pare che l'attrice ritenga questo show CW come uno dei più importanti per la sua carriera e per la sua crescita personale. Non ci sono ancora dettagli su quale episodio dirigerà, ma l'attrice ha più volte sottolineato quanto Supergirl sia stata fondamentale per lei. All'inizio di quest'anno, Leigh ha parlato di come il coming-out del suo personaggio abbia influenzato anche la sua vita:

"Quando mi è stato detto che il mio personaggio avrebbe fatto coming-out nella seconda stagione, una raffica di pensieri ed emozioni mi hanno attraversata a causa della responsabilità che sentivo di rappresentare autenticamente il viaggio di Alex", ha scritto Leigh in un post sul suo sito web Create Change. "Quello di cui non mi rendevo conto era come questa scena, sarebbe riuscita ad andare ben oltre la sceneggiatura e diventare parte della mia vita".

Nonostante la fine della serie, resta ancora da capire come Kara dirà addio all'Arrowerse. Staremo a vedere.