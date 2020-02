Supergirl: ecco com'è cambiato Mr.Mxyzptlk rispetto al passato

Il ritorno di Mr.Mxyzptlk era stato già suggerito nelle immagini della puntata 100 di Supergirl. Oltre ad aver cambiato volto, il folletto proveniente dalla quinta dimensione ha dimostrato di avere anche un atteggiamento molto diverso rispetto al passato.

Nel corso della seconda stagione era stato tratteggiato come un eccentrico villain con lo scopo di convincere Kara a sposarsi. Ora invece è tornato per fare del bene... o meglio, per redimersi dagli errori commessi nel passato. Per questo nell'episodio intitolato It's a Super Life ha permesso a Kara di visitare realtà alternative, nelle quali Lena Luthor scopriva il segreto della kryptoniana in un punto cronologico diverso, per poi esplorarne le conseguenze.

"Credo che, al posto di un episodio in cui Mxyzptlk fosse un avversario, volevamo che arrivasse e fosse la nostra guida. E quindi avevamo bisogno di modificare in maniera rapida ciò che è stato in passato. È bello che in questo episodio Mxy abbia la sua avventura. Arriva facendo "mea culpa" e prova a fare meglio rispetto al passato. Inoltre, penso che sia in grado di risolvere le cose con Mon-El in questo episodio e ne trae un insegnamento, il ché è qualcosa che volevamo fare. E così abbiamo avuto la possibilità di innamorarci di Mxyzptlk in una maniera molto diversa rispetto a quando apparve pretendendo un matrimonio." ha dichiarato lo showrunner James Rovner.

Gli sceneggiatori sono quindi riusciti a reinterpretare il personaggio e a dargli un nuovo compito. Era previsto il ritorno di altri personaggi di Supergirl nella centesima puntata, ma purtroppo gli attori non hanno potuto prendervi parte.