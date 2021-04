Supergirl, cosa succede a Kara Danvers nella stagione 6? Rispondono gli showrunner

Ha debuttato nei giorni scorsi la sesta e ultima stagione di Supergirl, e il primo episodio, intitolato Rebirth, ha già riservato una serie di colpi di scena che hanno coinvolto anche Kara Danvers (Melissa Benoist). Jessica Queller e Robert Rovner, showrunner della serie, hanno anticipato qualche dettaglio di ciò che potrebbe succedere in futuro.

Come sappiamo l'impatto del Covid su Supergirl 6 è stato piuttosto pesante, costringendo anche a interrompere la quinta stagione prima del previsto, lasciando alcune trame aperte. Nella premiere di martedì scorso, Kara Danvers è stata spedita da Lex Luthor nella Zona Fantasma, il suo peggior incubo e anche la sua più grande paura, poiché da bambina vi è rimasta a lungo intrappolata. Stavolta, però, la situazione è diversa.

"Beh, diciamo che ha un impatto su di lei molto forte" ha spiegato Rovner. "Sai, penso che la Zona Fantasma che affronta questa volta sia molto meno gentile. Questa volta viene colpita dai fantasmi che la abitano e privano le persone della speranza."

Melissa Benoist è entusiasta del finale di Supergirl, ma per il momento il suo personaggio non sembra passarsela benissimo. "Laggiù non ha poteri ed è molto più vulnerabile di quanto l'abbiamo mai vista" ha continuato lo showrunner. "Sembra probabile che non ne uscirà mai più. Quindi la posta in gioco è più alta che mai."

Secondo Queller, la situazione di Supergirl riflette anche una situazione con cui ci siamo confrontati negli ultimi mesi. "Non sa quando rivedrà la sua famiglia, non sa se e quando uscirà da lì: suona familiare a tutti noi che abbiamo vissuto qualcosa di simile."