Supergirl, ecco cosa vorrebbero "rubare" ai loro personaggi i protagonisti dello show

Le riprese della sesta e ultima stagione di Supergirl sono appena finite, e i protagonisti iniziano a dare il loro addio allo show dell'Arrowverse. Ognuno vorrebbe farlo a modo proprio, come rivelato dagli attori in una featurette pubblicata dalla CW. O meglio, rubando qualcosa che appartiene al proprio personaggio.

Infatti gli attori hanno rivelato ciò che vorrebbero portar via dal set al termine di tutto, e le risposte sono state di vario tipo. E' chiaro che dopo tanti anni e dopo tanto tempo passato con i propri personaggi, i loro interpreti si sono affezionati ad alcuni oggetti di scena e non solo. Quindi ovviamente tutti vorrebbero tenere i loro costumi da supereroi, ma nessuno più di David Harewood, che nella serie è Manhunter, e che ha già chiarito che il suo non è un desiderio, ma un vero e proprio programma. "Lo ruberò, lo terrò e lo renderò un nuovo pigiama," ha dichiarato l'attore nel video. L'interprete di Kelly Olsen aka Guardian, Azie Tesfai, è stata invece più morigerata nell'esprimere il suo desiderio, dicendo che tutto ciò che desidera è l'elmetto del suo personaggio.

A voler conservare il suo costume è anche Jesse Rath, che nella serie è Brainiac 5, che però ha ammesso di aver già rubato troppe cose, tra cui figurerebbero un anello della Legione e un pezzo di Kryptonite. Ha aggiunto che c'è un'unica cosa che desidererebbe davvero quando tutto sarà finito: la sedia della nave della Legione. Mica male.

Nicole Maines, interprete di Nia/Dreamer, invece punta a rifarsi il guardaroba, prendendo qualcosa dai vestiti indossati dal suo personaggio nella Stagione 6. Ma l'attrice ha chiarito che ha optato per una richiesta diretta al reparto costumi, dicendo loro di comunicarle un prezzo, e aggiungendo che in caso di risposta negativa alla sua richiesta avrebbe fatto ricorso ad uno "sconto di cinque dita".

Scoprite i desideri degli altri attori del cast nel video pubblicato dal network, mentre attendete la seconda parte dell'ultima stagione di Supergirl che arriverà il 24 Agosto.