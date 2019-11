Supergirl: David Harewood risponde ai rumor sul suo passaggio a Legends of Tomorrow

Nelle ultime settimane sono emersi in rete alcune voci secondo cui David Harewood, interprete di Martina Manhunter in Supergirl, sarebbe passato a Legends of Tomorrow durante la seconda metà della programmazione.

Intervenendo su Twitter per chiarire la situazione una volta per tutte, l'attore ha confermato che "non c'è niente di vero in questi rumor. Non sono sicuro di cosa affermassero ma NON sta succedendo."

Il personaggio di Harewood sarà in prima linea insieme a tutto il resto dell'Arrowverse per affrontare l'Anti-Monitor in Crisi sulle Terre Infinite, l'atteso crossover che inizierà l'8 dicembre proprio durante il finale di stagione di Supergirl. L'evento coinvolgerà in seguito anche Batwoman e The Flash sempre a dicembre, mentre il 14 gennaio sarà il turno del doppio episodio finale diviso tra Arrow - arrivata alla sua stagione finale - e Legends of Tomorrow.

Nel frattempo la serie continua la sua regolare programmazione su The CW, dove il 10 novembre andrà in onda il quinto episodio intitolato "Dangerous Liaisons". Nella puntata, Kara (Melissa Benoist) e William (Staz Nair) saranno impegnati in un'importante indagine per smascherare un complotto terroristico.

