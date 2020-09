Supergirl, quale sarà il destino degli altri personaggi una volta conclusa la serie?

L'annuncio della conclusione di Supergirl ha colto di sorpresa un po' tutti, e mentre sappiamo con certezza che dovremo dire addio alla Kara Danvers di Melissa Benoist, non è detto che gli altri personaggi dello show debbano condividere il medesimo destino...

Quando si parla di Arrowverse (o CWverse, se preferite), solo perché la serie di provenienza giunge al termine, non è detto che uno o più personaggi provenienti da questa non possano trovare dimora altrove.

La prova più lampante ci arriva addirittura da un personaggio che nemmeno era inizialmente parte dell'universo di supereroi DC targato The CW, il Constantine di Matt Ryan, che dopo la cancellazione dello show di NBC è diventato un regular della serie Legends of Tomorrow.

E proprio tra le Leggende potrebbero, secondo Comicbook, ritrovarsi diversi dei secondari di Supergirl, come Martian Manhunter (David Harewood), Agent Liberty (Sam Witwer), Brainy (Jesse Rath) e Dreamer (Nicole Maines), se per alcuni di loro non si deciderà di optare per un "ritorno" al futuro e alla Legion of Superheroes.

A proposito di futuro, chi dice che non possa finirvi anche la Lena Luthor di Katie McGrath (magari assieme a Kara)? Anche se qui, notano i colleghi, è più probabile che Lena, come pure Lex (Jon Cryer) e perché no, Eve Tessmacher (Andrea Brooks), possano invece trasferirsi in quel di Metropolis/Smallville e dare pensieri a un altro Kryptoniano... O, al massimo, in The Flash.

Per quanto riguarda Alex Danvers e il DEO, invece, il personaggio interpretato da Chyler Leigh e l'organizzazione che ci hanno entrambi accompagnato fin dalla prima stagione di Supergirl, sarebbe forse più scontata una capatina a Star City, ma Comicbook propone invece un passaggio a Freeland, da Black Lightning. Qui potrebbero rappresentare una delle poche autorità non corrotte dello show, e creare delle nuove e interessanti dinamiche.

Ma queste sono solo ipotesi e congetture. Per scoprire cosa accadrà, invece, non ci resta che attendere il ritorno di Flash, Supergirl e il resto dell'Arrowverse nel 2021.