Supergirl: disponibili le immagini dal prossimo episodio della sesta e ultima stagione

The CW ha diffuso in rete alcuni scatti ufficiali tratti dal diciottesimo episodio di Supergirl, intitolato Truth or Consequences e che andrà in onda questa notte negli Stati Uniti su tutti i canali del network. Si tratta di uno degli ultimi episodi della stagione nella quale saluteremo per sempre il personaggio interpretato da Melissa Benoist.

Nell'episodio in questione il tentativo dei Super-Amici di provare a fermare Nyxly (Peta Sergeant) sono risultati un po' più complicati del previsto ora che Lex Luthor (John Cryer) si è palesato e ha unito le forze con il villain della quinta dimensione. Adesso Supergirl dovrà impegnarsi non solo a difendere coloro che ama da Nyxly ma anche da Lex Luthor, il cui ritorno non poteva arrivare in un momento meno indicato dato che Alex (Chyler Leigh) e Kelly (Azie Tesfai) stanno per celebrare il loro fidanzamento ufficiale. Per scoprire tutte le foto dell'episodio vi rimandiamo sulla pagina di ComicBook che trovate alla fonte in calce a questa news.

Nel corso di una recente intervista Melissa Benoist ha parlato del finale di Supergirl. L'attrice ha parlato di finale agrodolce e del fatto che ancora non riesce a credere sia finita: "Ho sicuramente avvertito un senso di chiusura quando abbiamo terminato le riprese, molto agrodolce. Ho provato tutte le emozioni che si possono provare nelle ultime due settimane di produzione dello show. Ma penso che una volta che l'episodio finale andrà in onda, sapendo che non c'è bisogno di tornare a Vancouver per girare, sarà allora che probabilmente realizzerò del tutto."

Sul suo possibile ritorno in altre serie, l'attrice è sembrata possibilista. "Non sono contraria a indossare di nuovo quella tuta e so che probabilmente ci saranno altre opportunità per farlo" ha aggiunto. "Dovrebbe sembrare una cosa giusta per il personaggio, e so che probabilmente gli renderebbero giustizia. Adoro recitare con Grant Gustin. Adoro Tyler Hoechlin e Bitsie Tulloch in Superman & Lois. Quindi no, non sono contraria."

Nei giorni scorsi è stata rivelata la trama del finale di Supergirl 6.