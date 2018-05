Supergirl dovrà presto prendere una decisione in grado di cambiare la sua vita

Nelle ultime ore, il network statunitense The CW ha rilasciato in rete la sinossi ufficiale di "Not Kansas”, l’episodio di Supergirl che verrà trasmesso il 4 giugno, e che vedrà Kara Danvers (Melissa Benoist) prenderà una decisione molto importante che potrebbe cambiare la sua vita.

Se la stagione corrente ha visto la Ragazza d’Acciaio affrontare determinati eventi che potrebbero farle riconsiderare la propria via - come ad esempio la venuta di Reign o il complicato ritorno di Mon-El - l’episodio prima di “Not Kansas” la porterà a scoprire uno sconvolgente segreto: una parte di Krypton è sopravvissuta al disastro. Ma cosa comporterà questa significativa scoperta per Supergirl?

L’esplorazione dell’identità di Kara è stato un tema ricorrente della terza stagione. Devastati dalla straziante partenza di Mon-El avvenuta al termine della seconda stagione, i fan di Supergirl hanno visto Kara decidere chi volesse essere realmente. Una decisione che la stessa Melissa Benoist, lo scorso autunno, definiva “fondamentale per la stagione”.



"Not Kansas” vedrà inoltre J'onn (David Harewood) fare i conti con una pericolosa verità: le armi del DEO circolano ora per la strade di National City, ed essendo state costruite per fronteggiare minacce aliene, l’idea che la popolazione possa farne uso sembra preoccupare davvero molto il marziano verde... Soprattutto se queste venissero malauguratamente combinate alla kryptonite sintetizzata da Lena Luthor (Katie McGrath).



“KARA PRENDE IN CONSIDERAZIONE UN CAMBIAMENTO RADICALE - Kara (Melissa Benoist) prende una decisione che potrebbe cambiare la sua vita. Nel frattempo, J’onn (David Harewood) scopre che alcuni pistole del DEO circolano per le strade di National City. Dermott Downs ha diretto l’episodio scritto da Gabriel Llanas & Anna Musky-Goldwyn.”

Supergirl torna ogni lunedì su The CW.