Supergirl, c'è un cambiamento significativo per Alex in Back To The Future Pt.2

È tempo di decisioni in casa Danvers, e questa volta non sarà Kara (Melissa Benoist), bensì Alex (Chyler Leigh) a dover scegliere. Che cosa sarà successo nell'ultimo episodio di Supergirl?

Nell'ultimo episodio di Supergirl Back To The Future Part 2, ci sono stati alcuni cambiamenti degni di nota nella formazione del nostro Super Team.



Mentre Kara aiutava Wynn (Jeremy Jordan) ad affrontare la sua più grande paura, Alex ha dovuto compiere una scelta difficile, che andrà a influenzare sia la sua vita professionale, che quella privata: lasciare il DEO.



Il post-Crisi ha sconvolto la realtà dell'Arrrowverse generando un'unica Terra in cui risiedono gli eroi targati The CW, Earth Prime, nella quale Lex Luthor (Jon Cryer) è visto dai più come un benefattore (oltre che parte del DEO). Ma le ragazze Danvers sono scettiche sulle effettive intenzioni di Luthor, e così Alex decide di fare uso della tecnologia per scoprire qualcosa in più.

Ma, visti i problemi causati da tale tecnologia durante l'episodio, grazie principalmente all'operato di AI Toyman, Alex realizza che la cosa migliore da fare al momento è appunto dimettersi dal DEO e andare a lavorare con J'onn alla Torre.



Al DEO, intanto, il comando è passato a Brainy (Jesse Rath), che era stato incaricato da Lex di far sì che Alex non fosse un problema per i suoi piani. Brainy, però, che sta avendo dei ripensamenti sulla reale natura di Lex, rassicura Alex dicendole che potrà contare su di lui per tenere gli occhi aperti ora che lei non è più parte del DEO.

Supergirl tornerà il 23 febbraio su The CW con il centesimo episodio dello show, It's A Super Life, che vedrà anche il ritorno di Mon-El.