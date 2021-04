Supergirl, negli episodi flashback il primo contatto tra Kara e la kryptonite

The CW ha reso note le sinossi ufficiali di 'Prom Night' e 'Prom Again', gli episodi cinque e sei della stagione finale di Supergirl in cui gli spettatori potranno seguire le vicende della giovane Kara Denvers e il debutto della giornalista Cat Grant interpretata da Eliza Helm.

Come anticipato nelle scorse settimane, i due episodi flashback vedranno Nia e Brainy in un viaggio indietro nel tempo alla ricerca di un modo per tirare fuori Kara dalla Zona Fantasma.

Questa la descrizione di Supergirl 1x05: "Nia (Nicole Maines) e Brainy (Jesse Rath) tentano di salvare Supergirl (Mellisa Benoist) dalla Zona Fantasma viaggiando indietro nel tempo fino alla casa di Kara nel 2009. Determinato a trovare l'oggetto necessario per aiutare Supergirl, Brainy si preoccupa di mantenere un profilo basso per non alterare la cronologia del futuro. Tuttavia, quando la loro nave si schianta all'arrivo, una giovane Kara Danvers (Izabela Vidovic) è la prima ad accorrere sulla scena. Nel frattempo, una giovane giornalista di nome Cat Grant (Eliza Helm) punta gli occhi su Midvale poiché sospetta che ci sia una grande storia nella piccola città."

La seconda parte degli episodi flashback riprenderà da dove le cose si erano interrotte: "La giovane Kara sperimenta per la prima volta la kryptonite - si legge nella sinossi - Nia e Brainy sono intrappolati da degli invasori alieni e la giovane Cat Grant potrebbe essere la ragione per cui Supergirl si ritrova intrappolata nella Zona Fantasma."

Le puntate debutteranno su The CW, negli USA, rispettivamente il 27 aprile e il 4 maggio 2021. Intanto, gli autori hanno spiegato i motivi dell'assenza di un'importante scena di Supergirl 6.