Supergirl: fan in delirio dopo l'emozionante ritorno di QUEL personaggio nel finale!

Nella notte di ieri The CW ha finalmente mandato in onda il doppio episodio conclusivo di Supergirl, serie che ha ufficialmente terminato la sua corsa con la fine della sua sesta e ultima stagione. Il doppio episodio, dal titolo "The Last Gauntlet" e "Kara", hanno anche mostrato il sorprendente ritorno di un personaggio storico della serie.

Ebbene, durante i preparativi del matrimonio di Alex (Chyler Leigh) e Kelly (Azie Tesfai), Kara riceve una telefonata da nientemeno che Cat Grant, il personaggio di Calista Flockhart presente nella prima stagione di Supergirl. La donna ha riportato la sua CatCo e ha rivelato a Kara che vorrebbe fosse la sua nuova Editrice capo, rivelandole anche di aver sempre creduto in lei. L'episodio termina con Cat che introduce al mondo Supergirl come una vera eroina, ricollegandosi così alla prima stagione quando Cat introduceva invece il mondo a Supergirl.

Il ritorno di Cat in Supergirl era qualcosa che i fan speravano di vedere tantissimo nel finale della serie e sono stati accontentati. Questi sono andati letteralmente in visibilio riversando la loro gioia e i loro commenti sui social network, potete leggere alcuni di questi messaggi nei post messi in calce a questa news.

Nei giorni scorsi, in previsione del finale di Supergirl, anche Stephen Amell ha salutato lo show con Melissa Benoist. Amell ha pubblicato un bellissimo videomessaggio rivolto al cast e alla troupe che hanno lavorato per 6 stagioni allo show: "Congratulazioni! Che bel percorso! Sono molto orgoglioso di voi" ha esordito l'attore, affermando che è stato molto divertente per lui apparire in Supergirl nei vari episodi crossover realizzati negli anni.

Anche l'attrice irlandese Katie McGrath ha parlato del finale di Supergirl 6, rivelando quanto è stato emozionante girare le sue ultime scene dello show.