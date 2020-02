Supergirl: nelle foto dell'episodio 100 vediamo il ritorno di uno storico personaggio

È arrivato il momento di festeggiare il centesimo episodio anche per Supergirl e sappiamo, ora anche grazie alle nuove foto, che per l'occasione ci saranno diversi ritorni importanti.

Come sempre, The CW è molto abile a lanciare indizi sulle vicende che vedremo su schermo senza spoilerare troppo. Nell'episodio intitolato It's a Super Life il Team Super sembrerebbe unirsi per affrontare una nuova minaccia e, a giudicare dalle auto infuocate, l'eroina si ritroverà nei pressi di un'esplosione.

Ciò che affascina di più è però il ritorno di un noto personaggio dell'universo di Superman, ovvero Mr. Mxyzptlyk. Nei fumetti è un villain molto scaltro, un folletto proveniente dalla quinta dimensione. Aveva già fatto parte della serie di Supergirl durante la seconda stagione, interpretato da Peter Gadiot, ma ora ritornerà con il volto di un nuovo attore (Tom Lennon). A livello narrativo il cambio di attore viene giustificato con il fatto che Mxy può cambiare forma e stando alle informazioni divulgate sarà proprio lui a proporre a Kara un interessante accordo che la vedrà tornare indietro nel tempo per rivelare a Lena il suo segreto prima che lo faccia Lex Luthor. La protagonista si ritroverà quindi a scegliere se cambiare la storia per far sì che Lena resti sua amica o meno.

Erano state diffuse delle foto anche per Back From The Future parte 2, l'episodio numero 99.