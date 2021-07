Supergirl, Geoff Johns anticipa il primo crossover con l'Arrowverse!

Mentre Stargirl si prepara a tornare su The CW con la sua seconda stagione tra meno di un mese, il creatore Geoff Johns ha rivelato che il primo crossover con l'Arrowverse è sempre più vicino e potrebbe riguardare il Jay Garrick di John Wesley Shipp.

"Sono cresciuto guardando la serie di Flash, era il mio supereroe preferito quando ero bambino e sono rimasto sbalordito da John Wesley Shipp quando lo ha interpretato, e poi ho avuto la fortuna di lavorare con lui in The Flash", ha spiegato Johns in una recente intervista con Comicbook.com. "Poi ha iniziato ad interpretare Jay Garrick e abbiamo introdotto la nostra versione della Justice Society nella Terra-2 come nei fumetti. Ma per avere il Jay Garrick di John in Stargirl, dobbiamo collegare il nostro universo direttamente con le altre serie TV e ciò dimostra che facciamo parte di un universo più ampio. E questo ci apre le porte a nuove opportunità, come interagire eventualmente con quei personaggi. È sempre stata una cosa importante, proprio come nei fumetti, e quando ne avremo modo faremo qualcosa di molto speciale con Supergirl."

La premiere della seconda stagione di Stargirl negli USA è fissata al prossimo 10 agosto su The CW, mentre restiamo in attesa di novità sulla data di uscita in Italia. Intanto, vi lasciamo al poster ufficiale di Stargirl 2.