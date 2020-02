Supergirl guardia del corpo nelle immagini dell'episodio 5x14 The Bodyguard

Dopo lo centesimo episodio di Supergirl, Kara (Melissa Benoist) si ritrova a fare da guardia del corpo ad Andrea Rojas (Julie Gonzalo) in The Bodyguard.

Questa settimana niente sosta a Gotham o a Natinal City, ma si ritorna al girl power con Batwoman e Supergirl in tempo per l'8 marzo, la Festa della Donna.

il quattordicesimo episodio della quinta stagione di Supergirl, intitolato The Bodyguard, vedrà la nostra Kara alle prese con un compito davvero specifico: assicurare l'incolumità di Andrea, presa di mira da un estremista anti-tech. Ma ad affidarle l'incarico sarà niente altri che Lex Luthor (Jon Cryer).

Come recita la sinossi ufficiale, e come potete vedere dalle immagini che trovate anche nella nostra gallery, "Lex affida a Supergirl il compito di proteggere Andrea da un estremista anti-tech, ma dietro la volontà di tenere in vita la ragazza si nasconde un secondo fine. Nel frattempo, Lena (Katie McGrath) procede con il Non Nocere, con l'aiuto di Lex".

L'episodio è diretto da Gregory Smith e scritto da Lindsay Sturman Emilio Ortega Aldrich e Chandler Smidt.

Intanto, nel video in calce alla notizia potete scoprire i "Super Momenti" preferiti dal cast di Supergirl di questi ultimi 5 anni di storie, combattimenti e avventure targati The CW.