Supergirl, Il cast se la balla in un video dal set della quinta stagione

I fan delle serie tv aspettano sempre con entusiasmo il momento in cui la produzione decide di diffondere i video con i blooper della stagione appena passata del loro show preferito, e Supergirl non delude.

I termini "gag reel" e "blooper" hanno un significato particolare per i fan di show televisivi come ad esempio Supernatural (celebre per le sue divertentissime raccolte di outtakes), ma anche l'Arrowverse (o dovremmo dire CWverse adesso?) non scherza.

In occasione dell'uscita negli USA dei cofanetti DVD e Blu-Ray della quinta stagione di Supergirl, TV Line ha pubblicato in esclusiva un video in cui il cast della serie con protagonista Melissa Benoist si diverte un mondo sul set, ballando e ridendo tra una scena e l'altra.

La clip, che potete vedere cliccando sul link fonte in calce alla notizia, fa parte dei contenuti speciali delle edizioni home video, e dura appena un minuto e venticinque secondi.

Purtroppo, difficilmente vedremo contenuti più lunghi di questo prima del 2021 (salvo, ovviamente i trailer della nuova stagione, il primo dei quali potrebbe esserci mostrato al secondo appuntamento con il DC FanDome questo sabato), poiché The Flash, Supergirl e tutti gli altri show del CWverse torneranno in tv il prossimo anno, dopo che la pandemia ne ha bloccato la produzione.