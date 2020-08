Supergirl: Il poster della sesta stagione è incentrato su Dreamer

Dopo le prime interviste incentrate sulla sesta stagione di Supergirl, vi segnaliamo il poster condiviso dall'emittente televisiva The CW che ci permette di dare un primo sguardo a Dreamer, personaggio interpretato da Nicole Maines.

Potete vedere l'immagine in calce alla notizia, l'originale poster ci mostra Nia Nal mentre sullo sfondo sono presenti diverse scene tratte dai fumetti editi dalla DC Comics. I fan dovranno aspettare l'estate del prossimo anno per l'arrivo delle puntate inedite della serie: la pandemia di Coronavirus ha infatti costretto gli studio di The CW ad interrompere le riprese della quinta stagione, che si è conclusa prima del tempo dopo solo diciannove episodi. Inoltre la protagonista dello show, Melissa Benoist è incinta, per questo sono numerose le voci che affermano che gli episodi inediti saranno girati nel corso dell'estate del 2021.

Nonostante il suo ruolo minore nelle vicende della quinta stagione, il personaggio interpretato da Nicole Maines è uno dei preferiti dei fan, la decisione di condividere un poster incentrato su di lei sembra indicare la maggiore presenza di Dreamer nelle puntate della sesta stagione. In attesa di avere altre informazioni sullo show, vi lasciamo con questa intervista alla protagonista di Supergirl, in cui parla dei prossimi interessi amorosi di Kara Zor-El.