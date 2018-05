Supergirl: James Olsen potrebbe essere costretto a prendere una decisione molto importante

The CW ha rivelato stamani la sinossi ufficiale di "The Fanatical”, il diciannovesimo episodio della terza stagione di Supergirl che verrà trasmesso il 21 maggio 2018. La battaglia finale fra la Ragazza d’Acciaio e le Worldkiller potrà anche essere imminente, ma la nostra eroina potrebbe aver trovato un modo per semplificare le cose...

Sin dal ritorno del serial avvenuto lo scorso aprile, i fan di Supergirl hanno visto Lena Luthor (Katie McGrath) cercare di aiutare Samantha Arias (Odette Annable) a liberarsi della terrificante personalità di Reign. Ma proprio quando la donna sembrava vicina a capire come raggiungere l’obiettivo, le Worldkiller chiamate Pestilence e Purity si sono riunite per portare Reign in salvo e svelare il lavoro segreto di Lena alla stessa Supergirl/Kara Danvers (Melissa Benoist) e agli altri agenti del DEO.



La sinossi riportata di seguito, tuttavia, rivela che la Ragazza d’Acciaio potrebbe avere altri modi per aiutare l’amica Sam a liberarsi di Reign. Un ex-membro del cosiddetto Culto di Rao, infatti, fornirà a Kara e James (Mehcad Brooks) un diario che potrebbe contenere alcuni indizi su come salvare l’amica.



“JAMES PRENDE IN CONSIDERAZIONE L’IDEA DI RIVELARSI COME IL GUARDIANO - Quando Tanya (la guest star Nesta Cooper), una discepola di Coville, fugge da quel che è rimasto del Culto di Rao, regala a Kara (Melissa Benoist) e James (Mehcad Brooks) un diario che potrebbe nascondere la chiave per salvare Sam (Odette Annable). Qualcuno scopre la vera identità del Guardiano e minaccia di mascherare James qualora l’uomo non faccia quanto gli viene chiesto. James contempla cosa voglia dire essere un vero vigilante senza maschera in America.”



“Mairzee Almas ha diretto l’episodio scritto da Paula Yoo & Eric Carrasco.”

Supergirl torna ogni lunedì su The CW.